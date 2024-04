Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, seguirá en el cargo.

Yáñez será formalizado el próximo 7 de mayo por su presunta responsabilidad en el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el “estallido social”.

Tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, Tohá descartó que la autoridad de la policía uniformada sea separada de sus funciones.

“En este momento no vamos a hacer cambios en el mando de Carabineros”, aseguró Tohá en Mesa Central de Canal13.

En el espacio la secretaria de Estado indicó que la situación de Yáñez no es deseable, pese a lo anterior indicó que “en este momento no puede haber cambios en el mando de Carabineros porque no puede haber golpes en una institución que está muy golpeada”.