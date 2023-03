Comparte

El actor nacional Pedro Pascal y el director estadounidense Jon Favreau participaron en una divertida dinámica denominada "Snack Wars", en el marco de su promoción de la nueva temporada de la serie "The Mandalorian".

Tanto el intérprete chileno como el guionista de Estados Unidos probaron distintas comidas y dulces de ambos países, y decidieron cuál era mejor.

De esta manera, el primer reto fue comer el chocolate Reese’s versus el tradicional Súper 8. El ganador fue el primero, puesto que Pascal aseguró "no hay competencia para mí, esta es mi barra de chocolate favorita, perdón Chile".

Captura YouTube

Luego, ambos probaron una clásica hamburguesa de McDonald’s y la empanada chilena, dándole el triunfo a nuestra comida nacional.

Captura YouTube

En el reto final, el protagonista de "The Last of Us" y el director de televisión probaron una marraqueta con palta versus un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, dándole la victoria a Chile.

"Estoy impresionado con la comida chilena, nunca la había probado excepto por las empanadas", comentó Jon Favreau finalmente.

Revisa el momento acá: