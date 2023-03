Comparte

Hace algunos días, las cantantes colombianas Karol G y Shakira estrenaron su nuevo tema en conjunto denominado "TQG", el cual ha sido todo un éxito entre sus fanáticos, acumulando miles de reproducciones en YouTube y Spotify.

Pero para llegar a concretar este sencillo no todo fue fácil, puesto que costó un largo camino para que ambas sacaran el tema y lo publicaran.

Así lo reveló Karol G en una entrevista con el programa español "El Hormiguero", donde aseguró que Shakira "cerró un ciclo" con la canción "TQG".

"Al final del día lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido poderoso, que yo me siento orgullosa, que hemos elevado el género femenino a otro nivel, que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer y que ese debería ser el verdadero debate", sostuvo la artista, quien triunfó en el Festival de Viña del Mar.

Tras esto, contó cómo surgió la idea de colaborar con Shakira. "Yo hace mucho tiempo la había buscado, no se había dado la oportunidad. El año pasado, ella más o menos en junio me envió un tema con el que yo de pronto no me sentí tan conectada".

Bajo este contexto, explicó que ella hizo una nueva canción, que nació "el mismo día que yo escribí el verso de ‘Mamiii’ con Becky G. Becky se va del estudio y me quedo en el estudio, nace esta canción, eso fue en enero del año pasado".

"Listo, escribo la canción, sale ‘Mamiii’ y decido que en realidad ya no quería como enfocar más mi carrera en toda la controversia que vino después de ‘Mamiii’, así que decido que es una canción que simplemente voy a conservar para mí", añadió.

Con el paso del tiempo, ella se percató de la situación que estaba viviendo Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué, y pensó que la canción era perfecta para que ambas colaboraran.

"Otra vez la canción volvió a tener sentido para mí. O sea, tengo una canción con la que yo sé que ella se podía identificar y creo que es la oportunidad perfecta, voy a volver a tocar esa puerta. La busco, la llamé directamente. (…) Le mostré la canción, le encantó", sostuvo Karol G sobre su conversación con Shakira.

"Y trabajamos esta canción y fue tan especial todo. El año pasado iba a salir mi álbum, con la canción, pero ella me hace una pausa y me dice ‘tengo una canción con Bizarrap que viene, que va a salir más o menos en diciembre o enero’, la canción la hicimos en octubre, y simplemente me pregunta si yo puedo esperar a que ella saque este (tema), y que ella cerraba ese ciclo con ‘TQG’, ella se iba a sentir muy agradecida, porque era la forma de contar o de sanar algo de su vida por medio de las canciones", dijo.

"Y obviamente, yo Karol G, iba a esperar a Shakira a que sacara su canción", aseveró la artista colombiana.

Consultada si esta canción va dirigida a alguien en específico, respondió que "en ningún caso, yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía (…) pero yo creo que ya en este caso es simplemente… ella se sintió identificada con la canción".

"Ya como la intención de sacarla no es ni de herir a nadie, ni de avergonzar a nadie ni molestar a nadie. Es una canción porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales", fueron parte de sus declaraciones.