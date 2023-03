Comparte

Este comienzo de marzo traerá múltiples estrenos en el Área de Cultura de Canal 13, comenzando por la renovación de su tarde de sábado que se presentará ahora como “Cultura con ustedes”. Y una de las novedades será el debut de un nuevo programa que conducirá la periodista Chantal Aguilar: “Ciudadanas”, donde las mujeres serán las protagonistas.

En este nuevo proyecto se conocerá a fondo las historias de mujeres que figuran en los diferentes mundos que componen la principal ciudad del país. La idea es descubrir historias de ciudadanas que destacan con su trabajo en distintos rubros, todos importantes dentro del funcionamiento del gran Santiago, un lugar que crece y se transforma cada día más.

Para la conductora del nuevo espacio, Chantal Aguilar, fue una sorpresa que le propusieran liderar el programa, “porque cuando se trabaja en Prensa, uno se enfoca en eso y no mira que hay otras alternativas, que también son maravillosas. Y tengo que reconocer que me encantó el proyecto, porque es conocer historias y realizar entrevistas. Todo eso es algo que me gusta mucho… a mí se me hace fácil conversar”. Y añade que “en estas conversaciones descubrí aptitudes y cualidades en mí, que no sabía que tenía, y eso siempre es emocionante y desafiante”.

Cada capítulo de “Ciudadanas” abordará la historia de mujeres que se desempeñan en un área específica, como salud, educación, transporte, seguridad y construcción, entre otras. Y será dentro de estas temáticas que se mostrarán tres historias de cómo ellas lideran en sus trabajos y, con sus capacidades, logran transformar estos espacios.

Es la propia Chantal quien desglosa el programa de Cultura de Canal 13, “‘Ciudadanas’ son protagonistas de la capital por sus historias que impactan desde Santiago al resto del país. Ellas se desempeñan en áreas y rubros donde antes era impensado que existiera una mujer trabajando, en cambio, hoy las mujeres no sólo ocupan un lugar que antes era para hombres, sino que también están dejando una huella y un sello diferenciador”.

La idea es revelar que las mujeres hacen las cosas de manera distinta a los hombres y esto también sucede en el ámbito laboral, lo que se verá en el programa. “Mostraremos lo que dejan las mujeres en el ambiente de trabajo, la garra que tienen, el sacrificio que significa desempeñarse en estos roles y los prejuicios que han tenido que enfrentar”, reflexiona Aguilar.

Conductoras del Metro, una doctora que fue la primera en realizar en Chile un trasplante renal a un menor de edad, mujeres que se desempeñan en el complicado y peligroso mundo de la seguridad, líderes de movimientos sociales y deportistas, entre otras, formarán parte de “Ciudadanas". Se trata de mujeres apasionadas y que hacen de su labor algo trascendental en sus vidas y en las del resto.