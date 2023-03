Comparte

A pesar de ser protagonista de una gran polémica, no ha sido impedimento para que Daniela Aránguiz pierda su coqueteo, lo cual dejó aflorar durante un episodio de "Zona de Estrellas", donde le envió un mensaje a uno de los hermanos Peralta.

La situación se dio luego de que, durante la emisión del programa, se refirieran al supuesto rumor de quiebre entre Lisandra Silva y Raúl Peralta, donde Daniela le envió un directo mensaje al bailarín.

"Si no tiene casa Raúl, yo tengo una pieza de visita, cuando quiera", expresó entre risas frente a los rumores.

Sin embargo, sus compañeros le pusieron un stop a esos comentarios, ya que esta ruptura entre la modelo cubana y el bailarín, solo sería un rumor.

Los antecedentes de su "vínculo"

Frente a esto, Aránguiz se retractó: "No he dicho nada", para luego pasar a otro tema.

Cabe recordar que este coqueteo se debe a, hace algunos años, se le acusó a Aránguiz de serle infiel a su exesposo, Jorge Valdivia, con el mismísimo Raúl Peralta.

"Lo que pasa es que a mí no me han conocido otro hombre, y por eso no me pueden involucrar con otro hombre", relató hace algún tiempo en ‘Sigamos de Largo’. "Es verdad que yo cuando tenía 17 años, cuando estaba en Mekano, tuve como onda onda, ni siquiera fue un pololeo, con Raúl, que ahora es de los Power Peralta", expresó en la oportunidad.