Marcos Ilabaca, diputado del Partido Socialista (PS), cree que el Presidente Gabriel Boric debe realizar un cambio de gabinete pronto.

"Soy de aquellos que cree que para enfrentar los desafíos que se vienen en este segundo año de mandato es necesario que se venga el cambio de gabinete lo más rápido posible", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"Hay muchos o varios ministros que no han estado a la altura, particularmente ministros sectoriales, y que se requiere un cambio importante, y espero que sea lo más pronto posible", opinó el parlamentario.

E insistió que "hay ministros sectoriales que no existen, que no son relevantes, que no tienen opinión y eso es grave".

Y también "existen autoridades a nivel regional que tampoco existen, que no son conocidas, que no tienen opinión, que parece que no saben que son autoridad y esa situación es sumamente grave para el funcionamiento correcto del Gobierno. En eso el Gobierno y el Presidente en particular debe desarrollar las modificaciones que corresponda".

Equilibrio para el Socialismo Democrático

Consultado si el cambio de gabinete debe producirse para que haya un equilibrio de fuerzas en las coaliciones al interior del Ejecutivo, especialmente del Socialismo Democrático frente a Apruebo Dignidad, señaló que "cuando el PS asume que va a apoyar sin condiciones al gobierno del Presidente Gabriel Boric lo que hizo el PS fue apoyarlo sin ninguna condición. Nosotros nunca le hemos estado pidiendo mayor representación socialista y ha sido el propio Presidente el que ha llamado a socialistas a ser parte de su gobierno".

Asimismo, añadió que esta mirada de ajustar las fuerzas políticas "creo que es un error, porque la representación del Socialismo Democrático no se da solamente en la cantidad de nombres, se da en cómo somos parte de un gobierno y creo que hoy, en particular, con quienes lideran y sostienen el gobierno se ha visto que nosotros somos parte fundamental de este proceso".