Este jueves 2 de marzo se emitió el último episodio de la exitosa segunda temporada de “Socios de la parrilla”, donde los amigos Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta mostraron ser unos excelentes conversadores, capaces de mezclar la risa y el humor junto a un íntimo y revelador diálogo.

En este último capítulo, los anfitriones que animaron las noches de jueves en Canal 13 tuvieron como invitada a la reconocida abogada y animadora de TVN Carmen Gloria Arroyo, quien destacó en el Festival de Viña de Mar con el programa satélite, “Échale la culpa a Viña”, junto a Tonka Tomicic.

Los anfitriones, junto a la invitada, celebraron los 15 años del programa de Arroyo en pantalla abierta, desde que comenzó con “La jueza”, primero en Chilevisión, donde permaneció 12 años, y en la actualidad en TVN con “Carmen Gloria a su servicio”. La abogada, de 57 años de edad, señaló que lleva miles de casos resueltos, algo que la enorgullece.

Su salida de CHV

Al hablar de su ex casa televisiva, Carmen Gloria resumió su salida de CHV, “en general los argumentos eran un poco difusos… y finalmente no les quedó otra que decir que no pertenecíamos a la línea editorial que el canal quería tener para el futuro”. Además, mencionó que “ellos tenían la prerrogativa de querer o no querer hacer mi programa, eso se los respeto, pero lo que me molestó fue lo de mi equipo, porque es un equipo de excelencia, era gente que se podía reubicar en otros programas”.

Por otro lado, también se refirió a las críticas de algunos rostros, que calificaron su programa como ‘rasca’: "Creo que Chile es, en general, un país clasista y arribista. Todavía son muchas las personas que no se dan cuenta que lo hacen y siento que hasta hoy sigue pasando. Creo que es por el tipo de programa que hago, que eso les basta a algunos para clasificar todo como de ‘flaite’. Creo que es injusto y deberíamos dejar atrás esas nominaciones y calificativos".

"Trabajamos con la gente más necesitada, con la miseria y con los conflictos más habituales de nuestro país y hay gente que no le gusta eso”, señaló y añadió que “yo sigo recibiendo prejuicios por el tipo de trabajo que hago, por la labor, por la gente con la que trabajo, por los temas que toco, por la forma que enfrento los temas", sostuvo sobre este punto.