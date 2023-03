Comparte

Una increíble situación ocurrió en una escuela de México, esto porque un estudiante delató a su compañera en medio de una disertación, momento que se viralizó en redes sociales.

En detalle, el joven recriminó la poca ayuda de su compañera en el trabajo, mientras que ella aludía que se encontraba enferma, siendo esta la razón de su poca colaboración.

El particular momento se divulgó rápidamente en Tiktok, donde actualmente tiene más 38 millones de visitas en un video que está fragmentado en dos partes.

Allí se puede ver que un instante de la presentación el compañero indicó: “En conclusión mi compañera no hizo nada. No me ayudó en nada, maestra”.

No obstante, la aludida se defendió ante el resto del curso: “Eso no es cierto, le estoy ayudando a presentar, aparte estaba enferma”.

Sin embargo, el joven volvió a arremeter y mostró imágenes de la supuesta "enfermedad" que tuvo su compañera.

"Tan enferma que esa semana se fue a la playa, tan enferma que se fue a un concierto, tan enferma que se fue a vacacionar", expresó.

Y en medio de las risas por parte de sus compañeros en la sala, la aludida volvió a defenderse: "No es cierto".

En este sentido, hubo muchos comentarios que indicaron que el estudiante había hecho “justicia por todos aquellos que siempre realizaban solos los trabajos”.

“¿Yo por que no hice eso cuando estudiaba?”, “y así es como consigues una enemiga de por vida” y “Dos exposiciones en una. Eso sí es exponer a alguien”, fueron algunos.

Mira cómo delató el estudiante a su compañera en México