Una vez más un futbolista vuelve a encontrarse en la palestra, y en esta oportunidad es el turno de Gary Medel, quien recibió acusaciones por parte de Natalia Navarro, joven que aseguró haber tenido una relación con el futbolista.

De acuerdo a lo que señaló la joven al portal Infama, el deportista la habría amenazado con difundir fotos y videos íntimos: "Me amenazó a través de una amiga, diciendo que tenía videos sexuales míos y fotos que va a difundir".

Luego Navarro añadió: "Se pasa de cara raja, me mintió a mí, a su mujer y ahora la culpable soy yo. Hasta peligros tipo: tengo amigos peligrosos".

Tras esto, apuntó a las consecuencias de su relato: "Si llegara a pasar cualquier cosa, que estén claras las amenazas. Ya no me voy a volver quedar callada, esperando que hablen mal de mí, me dejen mal, y menos seguir poniéndome en riesgo".

Por otro lado, Natalia Navarro aseguró que Medel le dijo que se encontraba soltero, por lo que aceptó a mantener una relación con él.

"A mí me mintió igual que a su mujer, diciéndome que estaba separado, me dejó durmiendo en su casa con él durante un mes", aseguró en sus redes sociales.

Robo de celular

Tras esto, sumó: "Si eso no es estar separado, no entiendo qué tipo de relación es. Y lo peor es que la mujer se quiera descargar conmigo, uniéndose con sitios de farándula para dejarme de amante a mí, y el mentiroso y culpable es él".

Además, realizó una importante acusación, asegurando que el "Pitbull" estuvo involucrado en el robo de su celular.

"¿Cómo pueden pelear a un hombre de esa forma? A mí me robaron el celular en situaciones muy extrañas y más extraño aún que desapareció toda la información de la nube de los meses que duró la relación, ¿y me tengo que seguir quedando callada?", precisó.

Finalmente, detalló que "ahora recibo amenazas de que difundirán videos íntimos míos".