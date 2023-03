Comparte

Anuel AA remeció las redes con su esperada canción llamada "Más rica que ayer", la que estaría dedicada a su expareja Karol G.

De acuerdo a lo expresado por los mismos fanáticos del artista, sería la respuesta al sencillo que lanzó la colombiana en conjunto con Shakira "TQG" (Te quedó grande).

“Más rica que ayer” es una pieza que Anuel AA lanzó en colaboración con Mambo Kingz y DJ Luian. La letra, para algunos de sus seguidores, sugiere que el trapero le pide perdón a Karol G y que aún guarda la esperanza de regresar con ella.

El intérprete de “Ella quiere beber” dice en la canción que le falló a alguien y que, aunque esa persona se desquita, él no la juzga.

"Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme, si tú me perdona’, te perdona’ lo que hicimo’, ustede‘ no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo'", menciona la letra.

Y de acuerdo a Infobae, se lee que una estrofa en particular hizo estallar las redes y las presunciones de que era una dedicatoria a la cantante de “Tusa” y que, claramente, está muy pendiente de ella: “Tírame el DM, no pa’ estar peleando, tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.

Escucha la nueva canción de Anuel AA