Lisandra Silva se enfureció por las redes sociales luego de los dichos de Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Escobar tras supuesto canje con jardín infantil.

Sandoval reveló que la modelo no habría pagado la sala cuna de su hijo porque ella pensaba que era canje.

“Les gusta el canje, oye Luchito me llegó una información súper buena… la Lisandra llegó y matriculó a su hijo en una sala cuna, el cual estuvo un mes y lo sacó porque el jardín infantil se negó a un canje con ella, entonces pescó al ‘cabro chico’ y ni siquiera fue capaz de pagar el mes”, comenzó diciendo en la transmisión del programa digital "Que te lo digo".

Al respecto, Lisandra Silva no quiso callar y utilizó sus redes sociales para enviar furioso mensaje: “Yo le voy a decir a ese señor que empiece a buscar el nombre del jardín y pruebas de las tonteras que está diciendo, porque yo no se que madre en el mundo va a querer que sus seguidores sepan donde está su hijo,¡y en que jardín! no sé en que cabeza cabe que yo pueda haber querido hacer un canje por eso”.

“Yo a ti te voy a demandar porque con mi hijo no, tu puedes inventar el cahuín que tu quieras pero con mi hijo, no”, respondió la cubana.

“Estoy acostumbrada a que se inventen mil historias sobre mi vida, me lo aguanto porque soy figura pública y no me queda otra, y también es desgastante desmentir cada día, cada mentira que escucho y leo. Tengo dos hijos pequeños, mi emprendimiento, mi negocio propio y trabajo en televisión y con grandes marcas. Estoy orgullosa de quien soy y lo que hago”, escribió en sus historias de Instagram.