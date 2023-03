Comparte

Diego Urrutia se transformó en una de las mayores sorpresas del reciente Festival de Viña del Mar 2023, donde cautivó al público con su rutina y se llevó las gaviotas de plata y oro.

No obstante, el comediante tuvo palabras para comentar lo que sucedió en la noche de celebración, la cual "El Kiwi" lo grabó casi entrando a la habitación del hotel.

"Eso no se puede hacer, yo creo. Tienen que grabar hasta el lobby no más, no pueden grabar hasta más adentro", mencionó el joven de 28 años.

Sin embargo, no se tomó a mal lo ocurrido: "No pasó nada. Fue chistoso porque mis amigos me taparon. Fui como la guagua de Michael Jackson".

¿Cómo ha sido la vida de Diego Urrutia tras su paso por Viña del Mar?

"Todavía no he tenido el tiempo de descansar, todo el rato es pega. He tenido unos shows que tenía agendados desde antes, entonces no he parado. Así que yo creo que vamos a seguir de largo hasta el final", indicó.

Asimismo, el tiktoker reconoció que pararse en la Quinta Vergara repercutió en la gente: "En la calle, si me saludaban antes 10 personas, ahora lo hacen 80".

Por último, aseguró que "lo que más me sorprendió fue el apoyo del público (…) Cuando estaba detrás del escenario y me nombraban, la gente aplaudía un montón, como que todos tenían muchas ganas que me fuera bien".