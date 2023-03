Comparte

Solo éxito ha cosechado la nueva serie de HBO, "The Last of Us", la cual está protagonizada por el intérprete nacional Pedro Pascal.

El actor, que también ha participado en producciones como "Game of Thrones" y "Narcos", se transformó en el nuevo éxito de internet, siendo invitado a múltiples programas tanto online como de televisión.

Y su éxito también se ha materializado en sus ingresos, luego de que la revista Variety reveló y aseguró que Pascal ganaría 600 mil dólares por episodio en la serie "The Last of Us", algo así como 481 millones de pesos, transformándose en uno de los actores mejores pagados del 2023.

Recordemos que el intérprete ha ganado bastante popularidad durante el último tiempo, sobre lo cual fue consultado en una entrevista, donde señaló: "¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta en un viejo como yo? No entiendo, qué ha pasado culturalmente, cómo puede pasar todo esto (…) que se enfoquen en Harry Styles".