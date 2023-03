Comparte

Pancha Merino realizó una confesión que no dejó a nadie indiferente, esto porque indicó que mientras trabajada en Chilevisión fue testigo de actos que la dejaron atónita.

La actriz confirmó que la señal de Machasa estaba cubriendo una terrible denuncia de pedofilia en establecimiento educacional católico. Sin embargo, el canal decidió no emitir la denuncia.

"Yo llegué a Chilevisión a hacer el matinal y salió una noticia de un colegio particular de Chicureo, donde un cura había abusado de un niñito de prekinder. Yo quedé impactada, entrevistaron a la mamá, a todos; y al otro día la noticia ya no estaba porque llamaron", reveló en el programa "Tal Cual".

Luego, consultó porqué no abordaron la noticia, a lo que recibió una respuesta que no esperaba: "¿Qué te importa, Pancha? No es tu tema. No va la noticia. Acá la pauta la veo yo".

Después, la expanelista señaló que "yo quedé impactada, yo dije que coloco a mis hijos a un colegio no católico, y lo eximo. Había una protección a los pedófilos de la iglesia, y después explotó lo del cura Karadima, lo de El Bosque, Marcial Maciel".

Por último, Pancha Merino aseguró que "yo lo digo siempre, uno de los peores escándalos de la pedofilia en la iglesia católica, después de Europa, ha sido acá en Chile, y no es menor".