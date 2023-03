Comparte

Inesperada fue la situación que se vivió el pasado jueves, luego de que en el programa "Sígueme y te sigo" abordaran la polémica de las últimas semanas, entre Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini.

En este sentido, la panelista de "Zona de Estrellas", Daniela Aránguiz, aprovechó de enviar un mensaje, el cual fue transmitido a través de Francisco Kaminski.

"A las 11.50 me escribe. ‘Dile a Mauricio que siempre lo he encontrado un hombre tan interesante’, con signos de exclamación", expresó el conductor del programa.

Luego continuó en el recado: "Incluso cuando estaba en Mekano y él pasaba al casino, pero no me miraba, porque era pendeja".

Sin embargo, el mensaje no terminó allí, pues luego aludió que hubo hasta un antiguo "malentendido" con Israel.

"El malentendido que tuve con él fue porque Jorge me llevó mal la noticia", manifestó en el mensaje, lo que provocó que Kaminski le preguntara al comentarista deportivo sobre esto.

La réplica de Mauricio Israel

"Lo único que me parece que podría ser el malentendido es cuando ella me trató de estafador, ¿te acuerdas que tuvimos esos dimes y diretes? No recuerdo haber tenido con ella otra situación", replicó Mauricio Israel.

Luego continuó: "Probablemente, ella está reconociendo un error y quiero darle las gracias por eso. Nosotros nunca hemos hablado. Yo no tengo el gusto de conocerla y tampoco tengo una relación con Jorge Valdivia".

Por último, expresó: "Qué bueno sería que nos diga todo completo para que quede claro, pero yo agradezco igual el mensaje. Habla bien de ella tener la humildad de reconocer que se equivocó".