El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, se casó en una ceremonia que se realizó en el quincho de la casa de un amigo en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

En detalle, el parlamentario, quien contrajo matrimonio con su pareja de 35 años, invitó a 18 personas entre familiares y círculo cercano, donde no hubo colegas legisladores en el listado.

Y en diálogo con Las Últimas Noticias, el abogado dijo: "Nos conocimos porque teníamos amigos en común pero no teníamos mucho contacto. Yo había intentado acercarme, pero no me resultó. Después de años volví a intentarlo. Yo, internamente, supe que era la mujer, pero no daba el paso.

"Nos teníamos en Instagram y siempre la estaba viendo, constantemente, hasta que un día en 2020 le escribí y empezamos a hablar. La invité a salir y no nos separamos más", aseguró el congresista.

Asimismo, aseguró que "sabía que cuando la viera era para siempre. Tenía un llamado interno que me lo decía. Como un cuento, cada vez que la veía sabía que era ella".

Por último, el diputado no ocultó su felicidad: "Un cura nos bendijo y solo invitamos a familia y amigos. Estoy muy feliz", donde añadió que hubo un cóctel con comida fría y caliente, más un bar abierto.

A raíz de esto, Andrés Longton, que se encontraba con permiso, no votó por la reforma tributaria que resultó rechazada en la Cámara.