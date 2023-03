Comparte

El pasado viernes se estrenó la nueva temporada de "Podemos Hablar" de Chilevisión, momento en que Pamela Díaz reveló particular conversación que tuvo con su amigo, José Miguel Viñuela, dos semanas antes de que protagonizara polémica con un camarógrafo.

El conductor del programa estelar le preguntó a los invitados si recordaban alguna noche desenfrenada de alcohol, la Fiera se paró y comenzó a contar una anécdota con el ex Mucho Gusto.

La actual pareja de Jean Philippe Cretton explicó que en una reunión por Zoom durante la pandemia con sus compañeros de "La Noche es Nuestra", se tomó dos botellas de vino blanco.

"Se me calentó el hocico", recordó la morena. Momento en el que decidió hacer un live por Instagram, mientras sus colegas Martín Cárcamo y Pancho Saavedra miraban la transmisión.

"Después del live, despierto al otro día y tenía 220 mensajes de WhatsApp. Alguna caga me mandé, mi mamá me odiaba y todo, una vergüenza para el país", comentó la invitada.

"No contesté ninguna cuestión y me llama por teléfono un amigo mío, José Miguel Viñuela y me dice, ‘amiga, no vi tu live, pero muchos amigos míos me llamaron y dijeron, ‘viste a la Pame, estaba un poquito entonada, desubicada y ustedes trabajan juntos‘", continuó contando Díaz.

"Y yo le digo, estaba entonada, estaba en mi casa, no le pongas color". A lo que Viñuela le respondió, "‘no amiga, yo te quiero mucho, estamos trabajando juntos en muchas marcas, nos está yendo la raja, tú no puedes mandarte esa cagada, no puedes estar tomando. Las marcas nos quieren, tienes que cuidarte, protégete, hueo…’”.

Tras esta anécdota , la morena recordó entre furia y risas que “pasan dos semanas y este ahue… le corta el pelo a ese hue… y nos echan del supermercado. Y hoy día Santa Isabel ni nos conoce”.