Pedro Pascal se robó las miradas en la alfombra roja de los Premios Oscar. El actor chileno de 47 años conversó con la prensa momentos antes de comenzada la ceremonia.

Para el momento el protagonista de "The Last Of Us" eligió un traje negro de dos piezas con una camisa blanca que tenía un cuello "Mao".

Durante su paso por la alfombra roja estuvo acompañado de su hermana, Javiera, productora de "Argentina 1985″, quien vistió un traje negro combinando con el actor.

La presencia del chileno no pasó desapercibida en el evento, tanto así que incluso Salma Hayek le pidió una foto y posar frente a las cámaras.

