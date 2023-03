Comparte

Extenso fue el descargo que realizó Cristina Morales, esposa de Gary Medel, futbolista que ha recibido múltiples descargos contra Alejandra Hernández, expareja del deportista que develó una singular situación contra sus gemelos.

Esto, luego de que Hernández sostuviera sobre sus hijos que "su papá Gary Medel los echó de su propia casa".

Las publicaciones que compartió Hernández duraron poco en línea, pues las eliminó de Instagram, para luego subir una historia.

"Quiero agradecer el infinito apoyo que he recibido, distintas personas, mujeres que seguramente han vivido o están viviendo lo mismo que yo. Mi lucha es por mis hijos, jamás debemos permitir que nadie (incluido sus padres) pase por encima de ellos. Muchas gracias de todo corazón", partió señalando.

La réplica de Cristina Morales

Ante esta polémica situación, Morales compartió extensos textos en sus redes sociales, donde inició: "Lo siento que con esta hipocresía no puedo", sosteniendo que ella venía de una familia con padre ausente, donde su madre se esforzó para sacar adelante su familia.

"Me hierve la sangre ver como mujeres que han tenido PRESENTE al padre de sus hijos, tanto en lo económico como en lo emocional, tienen la cara dura de subirse al carro de todas esas mamás que realmente SÍ TIENEN QUE HACER MALABARES PARA LLEGAR A FIN DE MES Y PODER PONERLES UN PLATO DE COMIDA A SUS HIJOS. Esto sí no me lo puedo callar porque es lo más hipócrita que he visto en mi vida", añadió luego.

Por otro lado, le envió un mensaje a Alejandra, pidiéndole que se sintiera "afortunada", solicitándole además que dejara de incitar el odio hacia el futbolista.

"Obvio que ‘criaste sola’, pero porque el papá de tus hijos estaba a 10.000 km dejándose las piernas para que a ellos no le falte, qué carajo me estás contando", sumó.

Tras esto, sumó: "No fuiste por la vía legal a reclamar aumento porque por detrás no te faltaba de nada, incluido el CARIÑO señorita, que eso te recuerdo que tiene más calor que cualquier par de zapatillas Gucci".

Finalmente añadió: "Nos une algo muy fuerte y es tener en común al padre que nos dio lo más valioso que tenemos, NUESTROS HIJOS. Miremos por la familia, porque Gary Medel puede tener muchos defectos, pero como padre, ambas podemos sentirnos orgullosas de él".

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: