Comparte

Jajá Calderón se refirió a la agresión que sufrió por parte de Claudio Reyes, el cual fue revelado por Óscar Gangas en "Sígueme y te sigo".

"Cuando pasó (la agresión) se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y como no entiende, será la justicia la que determine responsabilidades", indicó en La Cuarta.

Consultado por cómo quedó tras la gresca, el comediante aseguró que "terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente".

En ese sentido, afirmó que "no estaba de cabecera de mesa, comencé a imitar a Boric, con el mismo discurso que hizo en la ONU", donde aclaró que no hubo ingesta de alcohol.

"“fue maletero, me pegó a mano media cerrada, otros dos combos y el cuarto no llegó porque lo separaron. Gracias a Dios me supe contener", complementó Jajá Calderón.

Por último, lamentó ser víctima de esta agresión y dijo: "Nada justifica la violencia, nada justifica su accionar, pero no lo puedo decir yo, tendrá que decirlo la justicia".