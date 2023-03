Comparte

Karen Bejarano es bastante activa en las redes sociales, donde mantiene una estrecha relación con sus seguidores, contándoles de su día a día.

En este sentido, la ex "Mekano" reveló un nuevo proyecto, del cual si bien no entregó mayor detalle, pero sostuvo que saldrá de Chile para llevarlo a cabo.

Así, la también cantante, señaló que sus pasajes la llevarán a Francia, donde asumirá este nuevo desafío.

"Esta semana que viene, es una semana tremendamente maravillosa para mi y no puedo esperar para contarles todo", inició señalando en la publicación que compartió.

Tras esto, prosiguió: "Ya adivinaron que me voy a Francia, pero no saben a qué ciudad y lo más importante… a qué me voy. Síganme para más detalles en las próximas horas".

Aquí puedes ver la misteriosa publicación que compartió: