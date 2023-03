Comparte

La ex pareja de Pailita, Skarleth, anunció su postulación al reality "Gran Hermano" que será emitido por las pantallas de Chilevisión.

"Mi nombre es Skarleth Labra y esta es mi postulación para Gran Hermano. Soy magallánica, el año pasado salí de 4to medio. Muchos me conocen por una crisis de amor, donde todo fue muy intenso", mencionó en redes sociales.

Cabe señalar que hace solo unos días la ex polola de Marcianeke, Anaís Vilches, también anunció que está barajando la posibilidad de ingresar al reality. Ahora además se suma la ex de Pailita.

En ese sentido, la influencer afirmó: "Mi hobbie favorito es bailar. Bailo desde los ocho años, viajé a un mundial, a un panamericano y a muchos nacionales con mi grupo de baile".

Después, Skarleth aseguró que "mi personalidad: me considero una persona muy alegre, muy sencilla y muy real. Mi defecto es que soy muy confiada y muy sensible, y cuando me hacen daño sacan mi peor versión".

Por último, detalló sus razones para entrar al reality. "Me gustaría entrar a este reality para que me conozcan de verdad y sepan que soy más que la ex polola de un cantante urbano", concluyó.