Comparte

Jajá Calderón no se guardó nada y emitió una potente declaración a raíz de la agresión que sufrió por parte del humorista Claudio Reyes, la cual fue revelada por Óscar Gangas.

En el comunicado, le envió un recado a Gangas: "En el afán de buscar luces que lo iluminen para mostrarse en pantalla, ciertas personas se siguen atribuyendo vocerías que no vienen al caso".

Después, el comediante aseguró que "lo que me sucedió no es un tongo, fue un episodio traumático y por ello me he negado a dar mi versión a los programas de TV. Hablaré cuando lo crea necesario y con la asesoría legal correspondiente".

Luego, lanzó un duro palo a los medios, porque nunca lo pescaron para hablar de su libro y ahora lo buscarían para comentar su "dolor".

Sobre lo anterior, expuso que "la invitación para hablar de mi libro El Niño que Enloqueció de Humor nunca llegó y estoy pronto a lanzar mi segunda aventura literaria y con tintes de comedia".

"Pero ello no importa… ‘te quiero desde el dolor y no desde el aporte a la cultura y entretención’", remató indignado el humorista.

Revisa la publicación de Jajá Calderón