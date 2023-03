Comparte

La aldea Quang Phu Chau, ubicada cerca de la capital de Vietnam, se ha vuelto en un imperdible para los turistas por su basta producción de inciensos.

En comemoración, la Radio-Televisión Belga de la Comunidad Francesa (RTBF) estrenó la película "Pueblo hipnótico de inciensos", la cual refleja el tradicional oficio de los habitantes.

“Cada día, varitas de incienso de todos los colores se secan al aire libre. La vida de cerca de tres mil familias locales gira en torno a esta actividad artesanal”, consignó el reportaje estrenado el pasado 1 de marzo.

Una destino imperdible

Desde hace más de 100 años que los habitantes de Quang Phu Chau se dedican al oficio de cortar, pulir, dar forma y secar el bambú.

Según la página turística Vietnam in Focus, los turistas que visitan la aldea no solo pueden disfrutar de sus colores, si no que también optan por ingresar a los talleres.

"Cuando los trabajadores han colocado el incienso a secar, obtendremos fotos de ellos laburando entre lo que asimila a un mar rojo", señala el escrito.

"También filmaremos imágenes del proceso de elaboración del incienso, incluido el corte de bambú, la inmersión de las varas en tinte y la creación de la pasta de incienso", cosigna la guía turística.

Observa imágenes de los visitantes:

Fuente: Vietnam in Focus

