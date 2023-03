Comparte

El conductor de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, se tomó unos minutos para referirse a la seguridad en el país.

El periodista, en su discurso, aludió a la crisis que vive Carabineros, teniendo como referencia la reciente muerte del cabo Álex Salazar.

"Francamente, el mismo señor que me pasa el parte por estar mal estacionado, es el mismo que va a Colchane a ver la frontera. Es absolutamente ridículo", inició comentando Neme.

La crítica al sector político

Tras esto, manifestó que le "costaba entender" por qué no existía un cambio radical en el área de seguridad y orden público, problema que aqueja hace bastante al país.

Así, afirmó: "Me hace pensar, y creo que mucha gente en su casa también, de que esta es una herramienta política. A los políticos les conviene que el país esté en este estado, les sirve para su discusión".

Finalmente, José Antonio Neme expresó: "No me cabe en la cabeza, y creo que a ninguna persona, que no estamos luchando contra aliens, sino que una amenaza por la que ha pasado todo el mundo, la delincuencia".