Tras el término de "Yo Soy" que dejó como ganador a Roberth Ordóñez, imitador de Camilo Sesto, Antonio Vodanovic fue tajante acerca del futuro del estelar de Chilevisión.

"No quiero ser fatalista, pero creo que hoy cerramos un ciclo de Yo Soy. Creo que el programa merece descanso", indicó el comunicador a Página 7.

Después, el jurado del programa comentó las opciones de volver a participar en el espacio en caso que se realice una nueva temporada.

Sobre lo anterior, precisó: "Siempre pongo condiciones, no soy un jurado fácil. Cuando vi la primera temporada, no me interesó para nada, pero me garantizaron una segunda temporada con muchos cambios, creo que se dieron y el programa creció muchísimo".

Consultado por su futuro tras el término del programa de imitadores, el exanimador del Festival de Viña indicó que "yo tengo el auto listo y me voy a la playa. Siempre digo ‘hasta siempre, porque no tengo ningún contrato con CHV, ni con ningún canal".

Finalmente, Antonio Vodanovic agregó que "elijo mis proyectos con mucha cautela, porque creo que a esta edad, lo mejor de mí ya pasó, y tengo que pensar muy bien lo que hago".