Comparte

El pasado jueves un relato comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde se apuntaba contra el comunicador Karol Lucero.

Las palabras correspondían a Yadranka Tomic, mujer que acusó al ex "Mucho Gusto" de enviarle mensajes con propuestas inapropiadas, a poco tiempo de contraer matrimonio.

Esta nueva ‘funa’ no pasó inadvertida para el influencer, quien se refirió al tema a través de las redes sociales, así como también en el programa "Sígueme y te Sigo", de TV+.

"Él tomó una posición de sorprendido. Le llama mucho la atención que los medios validen cualquier publicación por internet, porque hoy en día existen muchas fake news", contó Francisco Kaminsi, que tuvo una conversación en off con el comunicador.

Luego prosiguió con lo que le contó Lucero, el cual le dijo: "no sé qué intención tiene ella porque yo realmente estoy muy feliz con mi mujer y quizás por eso lo hacen para destruirme. Me da lo mismo, porque no comprueban las cosas y validan lo que dice alguien en internet".

El mensaje de Karol Lucero

Por otro lado, Karol se refirió a la materia a través de Instagram, aunque no lo hizo de manera directa.

Con un pantallazo de una noticia del sitio El País, el ex "Yingo" aludió a las ‘fake news’ (noticias falsas).

"La información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera", se deja leer en el titular.

La imagen fue acompañada de una pregunta a sus seguidores, donde consultó: "¿Y ustedes en el 2023 aún caen en fake news?", dejando dos alternativas: "Sí, yo me creo todo en internet, siempre caigo" y "Yo no soy material para weon@s… soy Vivaldi".

Aquí puedes ver la publicación: