Este sábado, en un nuevo capítulo de “Te paso a buscar” después de "Teletrece central", el comediante Ernesto Belloni será el nuevo invitado que conversará con Pancho Saavedra.

Para iniciar este episodio, Saavedra pasará a buscar a Belloni a un restaurant donde estará con su amiga y compañera de trabajo, Marlen Olivari.

Aquí se iniciará una conversación sobre cómo han tenido que reinventarse en relación a los nuevos tiempos, manteniendo su esencia, y hablarán del nuevo espectáculo en el que trabajan juntos, llamado “El regreso”.

Luego, el comediante continuará con Pancho, donde tendrá una profunda conversación, no ausente de risas y lágrimas, y hará un recorrido por su vida y su trayectoria artística.

Rememorará sus primeros años en la comedia, cómo se originó el personaje de “Che Copete” y, además, desclasificará que fue discriminado en sus inicios por trabajar con transformistas y homosexuales, incluso por su familia.

"Me perdí todos los cumpleaños de mis hijos"

En torno a su vida personal, Ernesto Belloni reflexionará sobre lo mucho que trabajó para dar un buen pasar a su familia, y dentro de eso recordará los largos viajes en bus recorriendo todo Chile para llevar sus espectáculos y hacerse conocido.

En medio de lágrimas, el humorista dará a conocer que “me perdí todos los cumpleaños de mis hijos por trabajar. Yo por trabajar dejé a mi familia, pero ahora digo ‘quizás si no hubiese trabajado así, mis hijos no habrían podido entrar a la universidad’. Ellos entendieron”.

Por otra parte, hablará de su reinvención y destacará que “al ‘Che Copete’ igual lo limpiamos, pero la esencia no se ha perdido, porque la gente igual me lo pide. Sí hay que ser precavido".

"La primera medida que tomé, antes del estallido social, fue que el humor no pase por las mujeres, que no sea necesario desvestirlas o tocarlas. Hoy en día no pasa por eso el humor, pero el garabato puede ir igual y que las cosas no sean ofensivas”, cerró.