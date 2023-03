Comparte

La periodista Julia Vial participará en el próximo capítulo de "La Divina Comida", donde repasará los motivos de por qué rechazó ser parte del matinal "Buenos Días a Todos" de TVN.

"¿Es verdad que a ti te ofrecieron irte al ‘Buenos Días a Todos’ en su mejor momento y dijiste que no?", le partieron consultando, de acuerdo a lo que consignó el portal Página 7.

Tras esto, la periodista de La Red confirmó la información y entregó detalles: "Estaba Felipe (Camiroaga), con, no sé si la Tonka o la Carola de Moras, no me acuerdo bien", repasó de inicio.

Respecto a su ‘no’, sostuvo que fue "porque me gustaba carretear, y eso era llegar a las 7 de la mañana, yo dije no, gracias, buena onda, pero es muy temprano para mí".

Por otro lado, la comunicadora también rememoró su paso por el programa "Pantalla Abierta" de Canal 13, el cual fue una de sus primeras incursiones en la TV.

"Lo pasamos increíble, totalmente irreverente, imagínate en el canal católico, donde no se podía hablar de preservativos, no se transmitían los spots del SIDA, nosotros hacíamos todo lo contrario", sostuvo.

Por último, señaló que eran el programa ‘más pobre’ de todo el canal: "No teníamos estudio, hacíamos el programa en la entrada, entonces estábamos en la mitad del programa y entraba Don Francisco y decía: ‘¿qué hacen los chicos de pantalla abierta?’, y todos: ‘¡estamos al aire!".