Diego Boneta se refirió a las repercusiones que fue interpretar a Luis Miguel en la serie homónima del cantante distribuida por Netflix, donde incluso influyó en su círculo cercano.

"Fue mi vida esos cinco años… yo no soy un actor de método. Actor de método lo que quiere decir es que cuando te toca hacer un personaje estás tú metido en ese personaje por la duración del rodaje…", dijo en diálogo con Roberto Martínez en Youtube.

En ese sentido, el artista indicó que "eso fue un poco lo que me pasó a mí después de la primera temporada pero yo no lo hice conscientemente, yo no dije: ‘Voy a ser Luis Miguel y todos díganme, Micky por estos seis meses…".

Incluso, reveló que "inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel".

Después, el actor agregó: "Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente. Llegaba yo al hotel después de filmar todo el día y me veía como Luis Miguel, no me veía como yo porque me hice lo de los dientes…".

Diego Boneta admitió que no se podía sacar al personaje

"Sí fue como todo un proceso de meses después de como: ‘A ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’. Terapia como para volver a mí", sostuvo.

Luego, el mexicano de 32 años señaló que "ya las siguientes temporadas, la dos y la tres, consciente que me pasó eso, fui muy consciente de cuando me quitaban todos los prostéticos o salía de ahí era dejar a Luis Miguel ahí y volver a mí…".

Por último, el actor recalcó que "me metí muchísimo, paré todo un año y ese año me enfoqué nada más en la preparación del personaje, el tener que cantar todas las canciones que fue dificilísimo… Me fui con el mismo maestro de canto que me tocó en Rock of Ages… Luis Miguel es un mega tenor…”