El actor estadounidense Lance Reddick, conocido por títulos como ‘The Wire‘, ‘Resident Evil‘ o ‘John Wick‘, falleció este viernes a los 60 años de edad por causas aparentemente naturales en su casa ubicada en Los Ángeles, según informó el portal especializado ‘TMZ‘.

El intérprete se encontraba trabajando actualmente en la promoción de la cuarta entrega de la saga ‘John Wick’. Reddick nació en Baltimore en el año 1962 y adquirió una gran popularidad con el papel de Cedrick Daniels en la serie ‘The Wire’ (HBO), donde participó en hasta cinco temporadas.

En el terreno de la ficción, también formó parte del reparto de ‘Perdidos, ‘Fringe’ o en ‘Bosch’. Además, interpretó a Albert Wesker en la adaptación que hizo Netflix de ‘Resident Evil’, basada en los videojuegos de Capcom.

En la trayectoria del actor en la gran pantalla destaca su papel en la saga ‘John Wick’, en la que dio vida a Caronte; o en films como ‘Objetivo: Washington D.C.’ o ‘Godzilla vs. Kong’, entre las más destacadas.

