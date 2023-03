Comparte

El reconocido actor de "Jurassic Park", Sam Neill, reveló que está luchando contra un cáncer de sangre que se encuentra "en etapa tres".

En conversación con The Guardian, el artista indicó que fue diagnosticado con el cáncer en medio de la gira de promoción de "Jurassic World Dominion".

Y además, se le diagnosticó linfoma de células T angioinmunoblástico, por lo que comenzó a someterse a sesiones de quimioterapia.

"No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros, pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve (…) y me han hecho sentir agradecido por cada día, e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente, contento de estar vivo", aseguró el neozelandés.

A su vez, remarcó que escribir sus memorias lo llevaron a mantener la motivación en medio del delicado diagnóstico.

"Me encontré sin nada que hacer. Estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta ir a trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso y pensé ‘¿qué voy a hacer?", subrayó el intérprete de 75 años.

Por último, el actor de "Jurassic Park" sostuvo: "Nunca tuve la intención de escribir un libro, pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Escribiré sobre eso mañana… eso me entretendrá’. Y realmente fue un salvavidas, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer".