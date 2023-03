Comparte

Hace unas semanas que existe el rumor de un quiebre entre Lisandra Silva y Raúl Peralta, del cual no hay confirmación ni tampoco un desmentido por parte de los involucrados.

El pasado fin de semana se festejó el cumpleaños de la modelo cubana, lo cual nuevamente dio para hablar, luego de que sus seguidores volvieran a especular del quiebre en la pareja.

Esto, luego de que el pasado lunes la también influencer compartiera postales de la celebración.

La publicación de Lisandra Silva

"My Bday Celebration", escribió en un inicio, para luego agregar: "Un día lleno de mimos, juegos y travesuras con mis dos amores".

Junto a esto, también precisó que "No les niego que estuve llorando de a ratitos, es que no puedo creer cuántas bendiciones dios me ha regalado. Agradecida".

En las imágenes que compartió se mostró con sus hijos Noah y Leiah, siendo el gran ausente Raúl Peralta.

Aún así, el bailarín reaccionó a esta publicación, dejando corazones en la publicación.

