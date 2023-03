Comparte

Este miércoles 22 de marzo, debutará la nueva temporada del emblemático programa de 13C “Factor de cambio”. Y este año será el reconocido actor Héctor Noguera quien lidere la temporada 16 de este proyecto televisivo.

Factor de cambio” vuelve con el objetivo de descubrir cómo se vive la sustentabilidad en diferentes lugares del mundo, revelando cómo es posible convivir con la naturaleza dentro de las mismas ciudades gracias a la existencia de parques urbanos que invitan a generar espacios limpios y áreas verdes. Por eso, para el recordado protagonista de la teleserie “Machos”, “estar en este espacio es un honor”.

“No he tenido muchas instancias de conducir programas, y tener la oportunidad de liderar este espacio es algo lindo porque implica un nuevo desafío y una nueva experiencia para mí. Es una nueva manera de comunicar”, opina el emblemático actor sobre esta experiencia como conductor.

El protagonista de emblemáticas producciones dramáticas nacionales había conducido anteriormente el docureality “Nadie está libre”, a fines de la década del 2000, donde vivió una experiencia muy marcadora. “Una de las veces que fui a grabar a la Penitenciaría, el Alcaide me comentó que los internos ya sabían que estaba ahí y me querían ver. Entonces voy y me paro en el centro del patio oval, solo. Y se comienzan a llenar las ventanas con todos los reclusos, arriba y abajo. De pronto todos comienzan a cantar la canción de ‘Sucupira’. Quedé pasmado escuchando esas voces, sentía miles de voces, fue algo impresionante”, recuerda Noguera sobre su experiencia grabando aquel programa emitido por Canal 13.

Y dentro de esta línea, el integrante de teleseries como “Semidiós”, “Tentación” y “Lola” confiesa que le encanta volver a hacer un proyecto bajo el alero de Canal 13. “Es parte importante de mi vida artística y tengo una larga historia en este canal. Además, me gusta visitar y trabajar en canales donde me he desempeñado. Para mí es algo destacable porque siempre hay amigos y lindos recuerdos”, indica el intérprete.

Las impresiones de Héctor Noguera tras tomar este desafío

Para Noguera la oportunidad de estar a la cabeza de un espacio de televisión a su edad, 85 años, es una oportunidad imperdible. “Me gusta poder expresar lo que siento, pienso y la manera en que creo que el mundo debe avanzar, entonces tener un canal de expresión para lo que uno piensa y poder conversar con los demás, intercambiar ideas y tratar de influir en algo con estos temas, es muy importante”, dice, agregando que es el contacto con las personas lo que lo mantiene vivo y vigente.

“La energía que tengo no sólo se la crea uno, sino que también uno la recibe, siempre estoy comunicándome con la gente. Y si además tengo la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y poder estar con personas, ya sea contando una historia a través del teatro o la televisión, uno recibe la energía de ese contacto”, señala el nuevo conductor de “Factor de cambio”, añadiendo que “creo que estoy vigente gracias a la energía que me entrega la gente, a través de un ensayo con mis colegas, de la presentación de una obra, de una conversación… la energía te la dan los demás”.

En 40 capítulos, el espacio mostrará soluciones claras y específicas en torno al cuidado del medio ambiente, destacando en la primera entrega la visita de la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien conversará con Héctor Noguera sobre el acceso a la naturaleza, el cambio climático y sus inspiraciones. Además, se visitará el Surf Festival en Pichilemu y algunos emprendimientos locales.