Cada cierto tiempo la influencer Coté López recibe uno que otro odioso comentario a través de las redes sociales, los cuales generan una respuesta.

En esta oportunidad, el mensaje fue recibido a través de un "preguntas y respuestas" que realizó la también empresaria, donde criticaron los outfits que utiliza durante sus vacaciones en Europa, junto a Luis Jiménez.

"¿Por qué a veces andas tan mal vestida allá?", fue la directa consulta que recibió, luego de que enseñara algunos de los outfits que ha utilizado en España.

La réplica de Coté López

Frente a esto, López explicó: "Emmm, porque ando cómoda. Traje solo una maleta, si me ponía a armar outfits para 10 días iba a necesitar mínimo cuatro equipajes, porque es invierno y la es ropa más grande".

Tras esto, sumó que "tenía demasiados vuelos y diferentes escalas, seguro se me perderían… así que traje ropa para no tener frío, estar cómoda y listo, no para lucirme".

