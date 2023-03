Comparte

Juan José Lavín no se guardó nada contra las personas que lo criticaron tras las declaraciones que realizó la diputada María Luisa Cordero en el programa "Sentido Común".

Recordar que en el espacio, la psiquiatra mencionó que la senadora Fabiola Campillai puede ver por un ojo, lo que generó una condena transversal de todos los sectores políticos.

"Yo a la gente que no le doy un metro son los que habitan en la cloaca de las redes sociales, no les acepto ni voy a entrar en una guerrilla con ustedes, porque ustedes no tienen los méritos ni la altura ni la envergadura ni los conocimientos ni la convicción ni la ética ni la moral para discutirme nada", mencionó de entrada.

Luego, el periodista aseguró que "esos que se atan como a un salvavidas, temerosos y cobardes, en el anonimato, para mí representan nada, no existen. Si las redes sociales digitan hoy la reputación de una persona, yo simplemente no les doy un metro; ustedes para mí no existen".

Así las cosas, Juan José Lavín desestimó las críticas que lo acusaban de ser cómplice de las declaraciones de la parlamentaria, que no ofreció disculpas al respecto.