Comparte

Luego de varios meses alejada del mundo del espectáculo, Katherine Orellana reapareció en un centro de tratamiento para mediar su problema de alcoholismo que le trajo consecuencias en su vida personal.

El centro se llama “Crereé Chile” que son una comunidad terapéutica privada sin fines de lucro, donde realizan tratamientos basados en el tratamiento cognitivo- conductual.

Y en conversación con "Sígueme y te Sigo", la cantante indicó que "a mi me enamoró porque es un tratamiento cognitivo conductual. Te informan de tu enfermedad, te van conteniendo en el mismo dolor emocional y el conductual es el cambio de la conducta".

Además, recalcó que recibió una ayuda sincera por parte de la organización: "Yo llegué ebria al centro y me dejaron descansar, dormir, comer, me apapacharon (…) nadie me juzgo, nadie me criticó".

Después, la artista detalló que "el primer día me desmayé como dos veces, el segundo día, no me desmayé tanto, el tercer día, ya estaba tiritona, cuarto día, me ayudaban a tomar el té".

Por último, explicó que sus razones para ir al programa fueron por buscar ayuda al centro, que es sin fines de lucro.

Mira parte del tratamiento de Katherine Orellana