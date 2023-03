Comparte

La comentarista Adriana Barrientos desclasificó un alarmante hecho a través de las redes sociales, donde señaló que un hombre, que dice llamarse Diego, planea atacarla junto a otros cinco hombres.

"Este gallo me dice que me va a atacar no solo él, me van a atacar y violentar cinco personas", habría expresado entre lágrimas la panelista de "Zona de Estrellas".

Aún así, la modelo continuó con su relato, desclasificando cuál sería la amenaza del hombre: "Esta persona dice que tiene la intención de agredirme sexualmente de la peor forma posible y entre varias personas. Dice que me vaya preparando porque prontamente voy a ser agredida".

"Denuncié, siempre sin respuesta"

Tras esto, la comunicadora sostuvo que ha recibido estos mensajes en cualquier contexto: "Él responde a mis historias, yo a veces hago historias en bikini y, de repente, también hago historias en el panel del programa para promocionarlo y ahí me dice ‘prepárate’… Es heavy".

Por último, relató que ha realizado denuncias, pero no han tenido efecto. "Hace un tiempo atrás había dejado una denuncia similar en Cibercrimen y la Fiscalía ni siquiera me llamó a declarar, y llegué con los mensajes de Instagram. Denuncié, siempre sin respuesta", cerró.