El dos de abril es la fecha del cumpleaños de Pedro Pascal, quien en esta oportunidad cumplió 48 años y varias celebridades, junto a estudios de cine se han hecho parte demostrando su afecto por el actor nacional.

El intérprete de Oberyn Martell de "The Game of Thrones", recibió saludos de diferentes compañeros de otros proyectos audiovisuales, como "Narcos" y "The Last Of Us".

Uno de los primeros en saludar al actor, fue Mark Ruffalo, intérprete de Hulk en "Avengers", quien realizó una publicación en su perfil de Instagram comentando "Enviando mucho amor a mi buen amigo. Qué alegría verlo prosperar(…)Feliz cumpleaños".

Otro cariñoso y esperado saludo, fue el de su compañera de la serie de HBO Max, "The Last Of Us", Bella Ramsey, quien publicó un mix de fotos de Pedro, junto a un saludo que dice "Happy P-Day", juego de palabras que mezcla "Feliz cumpleaños" con la "P" de Pedro.

Por su parte el actor de La Sociedad de los Poetas Muertos, Ethan Hawke, publicó una historia en su cuenta de Instagram, saludando al chileno con el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños. Es tu mundo, y estamos viviendo en él".

Revisa algunos de los saludos que recibió el actor chileno