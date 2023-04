Comparte

Daniela Aránguiz sería el próximo rostro que se sumaría al programa "Aquí se Baila" de Canal 13. Sin embargo, una lesión le impidió continuar.

De igual manera, esta noche la influencer estaría presente en el estudio, donde detallaría su situación.

"Me da mucha pena entrar a este estudio así, en estas condiciones, mi idea era entrar bailando y volver a bailar. Pero en uno de los ensayos me fracturé dos costillas, y lamentablemente no me dan los tiempos de recuperación porque son 15 días de reposo por lo bajo", explicará en el programa durante la jornada de hoy.

Junto a esto, Aránguiz también recordó el polémico episodio que protagonizó, por sus declaraciones sobre Jorge Valdivia y Maite Orsini.

La reflexión sobre Jorge Valdivia y Maite Orsini

"Por la situación personal que estoy viviendo, esto era una distracción total para mí. Iba a ser súper bonito, volver a bailar me trae recuerdos de cuando era chica. El baile me hubiera gustado retomarlo aquí, este programa lo encuentro súper entretenido y lo estaba pasando muy bien", señaló.

Además, relató a quién le hubiera gustado enfrentar en un duelo de baile. "Me habría encantado ir a duelo con Lisandra Silva", señalará.