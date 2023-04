Comparte

Una íntima experiencia fue la que compartió José Miguel Viñuela en el programa "Tal Cual", luego de que la tarotista Vanesa Daroch fuera invitada al programa.

En la oportunidad, el ex "Mucho Gusto" desclasificó una experiencia que vivió con una médium, asegurando que nunca había compartido esa experiencia, la cual lo marcó.

"Yo no me pude despedir de la mamá de mi papá. Hice un viaje con unos amigos a México y soñaba todas las noches con ella. Le pregunté a mi mamá si le había pasado algo a la abuela y me dijo que no", señaló de inicio.

No obstante, al regresar al país, su madre le contó una fatídica noticia:"Mi mamá me cuenta que mi abuela tiene cáncer y le dieron dos meses de vida".

"Parto a la casa de mi papá a despedirme de ella, toco el timbre, mi papá me abre y me dice que hace 10 minutos mi abuela había entrado en estado de coma, no me pude despedir y me puse a llorar", confesó pronto.

Su experiencia con la médium.

Fue así como, debido a que no logró despedirse, tiempo después fue donde una médium. "Lo primero que me dice, te lo juro, fue: ‘Inés está aquí’ y la única Inés que yo conocía en mi vida era mi abuela", narró.

Tras esto, el comunicador aseguró que su abuela, a través de la médium, le envió un mensaje: "No te pongas nunca más triste por no haber podido despedirte, porque tu abuela vive en tu corazón".

"Ahí me puse a llorar, quedé para adentro, es lo más impactante que me ha pasado y no se lo conté nunca a nadie. Sentí de verdad que mi abuela estaba ahí", finalizó el conductor.