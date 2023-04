Comparte

Hace unos días comenzó a surgir el rumor de que posiblemente uno de los rostros de Mega podría abandonar el canal y comenzar un nuevo desafío en otra casa televisiva.

Se trataría de Rodrigo Sepúlveda, quien se ve muy cómodo leyendo las noticias en su lugar de trabajo y donde además, tiene el espacio para dar su opinión sobre la contingencia.

De esta posible salida hablaron en el programa de espectáculo Zona de Estrellas, “va sonando ya hace dos o tres meses que Rodrigo Sepúlveda estaría siendo tentado por Canal 13 para llegar a una nueva señal de T13”, dijo Pablo Candia en el espacio.

En la misma línea, Daniela Aránguiz reveló un detalle clave, puesto que dijo que vió al periodista en la competencia.

“Yo lo vi. Lo vi en el cafecito que está en el patio (de Canal 13), sentado ahí tomándose un café”, aseguró la panelista.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Ayer. Yo hice un especial para el programa de Sergio Lagos (Aquí se Baila) por lo que me pasó en la costilla. Y ayer lo vi. Estaba con un hombre tomándose un café. Y te digo una cosa, me encanta este hombre, lo encuentro directo, seco para lo que él hace”.

Al respecto, Manu González dijo que “Canal 13 estaría pensando descabezar Mega, porque ya se llevó a Repenning, a Priscilla, a Michelle Adam, a la Sole Onetto, y ahora Sepúlveda…”.

Solo son rumores

Por su parte, el "Sepu" aclaró que no dejaría su espacio de trabajo y desmintió todas las especulaciones de su futuro laboral.

“Hablamos con Sepúlveda y él me dice ‘me han preguntado muchísimo este tema. Usted sabe que, cualquier tema, llama a la Fran’, que es la encargada de comunicaciones. En verdad no me dijo nada”, comentó Pablo Candia, según lo que leyó en Glamorama.

Además, el panelista añadió que “a la Cami también le respondió, pero le puso otra cosa, le dijo: ‘yo sigo en Mega, el rumor está desmentido”.

Si bien, en el programa de espectáculo dieron a entender que el periodista no se cambiaría de canal, Cecilia Gutiérrez cerró la conversación y enfatizó en que lo que vio Aránguiz podría ser “relevante”.