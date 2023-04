Comparte

Al igual que muchas figuras de la televisión Paty Maldonado hizo una reflexión sobre la crisis de seguridad que vive el país, tras la sentida muerte del cabo Daniel Palma.

Durante el día, los canales nacionales transmitieron lo que ha sido el trabajo del Gobierno luego de que Carabineros perdiera a uno de los suyos en la madrugada.

Asimismo, los medios de comunicación le han brindado el espacio a diferentes políticos y personajes públicos para que comenten sobre la contingencia nacional.

Por su parte, la panelista de Tal Cual habló con Página 7 y dio a conocer su opinión al respecto.

“No digo que el país no merecía algunos cambios, claro que sí, si la salud y educación tienen que ser mejores, con más posibilidades”, empezó relatando.

Luego, comentó que no podía entender cómo habían mujeres que a los 40 años no tenían dientes, porque no cuentan con los ingresos para ir al dentista.

“La gente sigue haciendo cola en los hospitales, la educación está como las bolas”, agregó la opinóloga.

En cuanto a la inseguridad que viven los chilenos día a día, comentó lo que necesita Chile y dijo lo siguiente: “Mano dura absoluta, soy muy extremista en eso”.

En la misma línea, la “Maldito” hizo saber que le gustaría que se replique el modelo de control de El Salvador, donde las medidas para combatir la delincuencia son drásticas.

Por último, Maldonado confesó que “yo imitaría lo que hace Nayib Bukele, de todas maneras (…) construiría una tremenda cárcel en una isla”.