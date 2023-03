Comparte

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de "Las Indomables", donde Patricia Maldonado analizó las criticadas declaraciones de la diputada María Luisa Cordero, en contra de la senadora Fabiola Campillai.

"No es ciega total", aseguró la también psiquiatra, dichos que fueron criticados de manera transversal por diversos parlamentarios de todos los partidos, generando incluso reacciones del Presidente Gabriel Boric.

Frente a esta situación, la opinóloga compartió sus pensamientos: "Se le ha dado mucha más importancia, a mi juicio, de lo que realmente es. Me pareció un poquito mucho ese discurso con llanto y lágrima", inició señalando.

"Es un verdadero espectáculo"

"Yo me hago la pregunta: ¿El hecho de quedar ciega, también la hace quedar invalidada de las manos? Vi que ella no se secaba las lágrimas, eso me dio un poquito de pudor, es un verdadero espectáculo. Lo pudo haber hablado muy seriamente y haber dicho lo que ella pensaba sin hacer estar parafernalia del llanto", añadió luego.

Tras esto, criticó a los políticos de izquierda, asegurando que siempre buscan sacar provecho de este tipo de situaciones.

"¿Por qué siempre la izquierda se victimiza frente a ellos? La izquierda es víctima de todo, son blancas palomas, son personas buenas y maravillosas y los contrarios son los malos y perversos. Usan cualquier detalle para victimizarse y sacar partido de eso. Recuerdo que la señora Campillai dijo: ‘Salgan a quemar todo, quemen Chile’. Yo no vi que la izquierda hiciera una crítica de sus actos. Armar tanto escándalo a mi me parece más grave lo que usted dijo", repasó.

