Pamela Leiva participará del programa De Tú a Tú de Canal 13 este domingo y revelará detalles de su vida íntima, entre ellos las razones del término de su matrimonio.

En la misma línea, la comediante hablará con Martín Cárcamo sobre algunos traumas de su infancia, que han repercutido en varias de sus relaciones amorosas.

En ese sentido, la triunfadora de Viña 2023 comentará que “el amor nunca ha sido mi fuerte. Mis mismos traumas de infancia hicieron que mi forma de vincularme amorosamente no fuera la más sana. Siempre me vinculé desde la carencia, tenía un pinche al que le iba a hacer aseo a la casa, le cocinaba, muy servicial, geisha”.

Asimismo, añadirá lo siguiente: “Yo no me sentía suficiente para otro y trataba de hacerme necesaria. Entonces caí en relaciones tóxicas donde nunca me sentí valorada o apreciada”.

En tanto, Leiva también hablará sobre su fallido matrimonio, “yo creo que sentía que me merecía tener una pareja. Era una autopresión a los 33 o 34 años. Para mí también casarme era un poco reivindicar a mi mamá y mi historia familiar”.

“Cuando yo era chica, muchas veces en el barrio me decían que yo iba a repetir la historia de mi mamá y mi hermana, que iba a ser mamá e iba a tener dos o tres guachos. Me daba mucha rabia cuando me decían eso”, agregó.

En cuanto a las razones de su separación, hablará de lo siguiente: “Yo no era la que me quería separar. Yo creía que el matrimonio era para siempre. Mi exmarido sí quiso separarse, él tenía otra pareja en ese momento, una amiga de él, una persona que yo conocía”.

También, precisará que su expareja le fue infiel con quien ya había tenido una relación anteriormente.

“Después me empiezo a enterar de que, en mi fiesta de matrimonio, ellos ya estaban juntos, que los vieron en el baño, que mucha gente los vio y guardaron silencio por respeto a mí”, explicó la humorista.

Por último, Leiva agregará que se dio cuenta que ella siempre fue la tercera de su relación.

“Ella le hizo un escándalo en el matrimonio porque se casó conmigo, se tejía esta historia paralela mientras yo andaba adentro dándolo todo. Ahí fue cuando me di cuenta de que la tercera en la relación era yo”, detalló.

Todas estas revelaciones impactaron al animador del espacio de entrevista y finalmente, la comediante agradeció que su matrimonio solo duró un año y no le quitó más tiempo de su vida.