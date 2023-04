Comparte

Nicolás Oyarzún participó del programa “Sin Editar” de Pamela Díaz en Youtube y contó un interesante detalle de su relación con Fernando Godoy.

En medio de la conversación con la animadora, contó una malentendido que tuvo con su colega y ahora, gran amigo.

“Antes no éramos cercanos. De hecho, él me tenía bloqueado de Instagram… que se sepa”, comenzó relatando Oyarzún.

En ese sentido, dijo que se percataron de ello en el 2018 cuando estaban juntos grabando la comedia “Isla Paraíso”, puesto que se sacaron una fotografía y cuando la iban a subir a Instagram no podía etiquetar a Godoy en el post.

“Me decía: ‘¿cómo no me vas a encontrar? Y en un momento estábamos con los dos celulares, lo miro y le pregunto: ‘¿me tienes bloqueado, hue…?”, explicó.

En tanto, Oyarzún aclaró el por qué lo tenía bloqueado y dijo que “fue porque un día no lo saludé”.

A lo que Díaz respondió que Fernando “era raro”, sin embargo, el entrevistado enfatizó en que no lo era y agregó que “él sintió que no lo saludé. Yo no lo conocía, lo tiene que haber tomado a personal”.

Por último, explicó que luego de ese “percance” se unieron para siempre y que son grandes amigos.

Revisa el capítulo completo con Nicolás Oyarzún