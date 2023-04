Comparte

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de "De Tú a Tú", en donde el animador Martín Cárcamo habló con la comediante Pamela Leiva.

Si bien en un inicio Leiva recibió al rostro de Canal 13 en su departamento donde vive desde el 2016, luego se trasladaron al Café Palermo, donde Leiva realiza su stand up.

Fue en este sentido donde la triunfadora de Viña 2023 repasó su infancia, donde desclasificó algunas particularidades.

"Nací con dos dientes. Mi mamá se acordaba que desde chica me gustaba llamar la atención, y me pasearon por toda la maternidad porque toda la gente quería ver a esta guagüita con dientes", relató entre risas.

El sobrepeso que enfrentó Pamela Leiva

Otro de los temas que repasó fue su sobrepeso, el cual la ha afectado desde los 7 años de edad.

"Era invierno, yo sintiéndome muy sola, haciéndome un pan con mantequilla y comiéndomelo como desesperada. Año a año iba creciendo el tema", inició señalando, relatando que cuando su mamá la mandaba al campo, ella aprovechaba de comer.

Luego continuó, asegurando que la situación se salió de las manos cuando salió del colegio: "Para mí fue shockeante subirme a la pesa y ver que pesaba más de 100 kilos".

Por último, expresó: "Me sentía muy mal de ver cómo no era capaz de hacer algo por mí, pero la gente cree que la obesidad es solo una falta de voluntad, pero no, es una enfermedad compleja".

