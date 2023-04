Comparte

La animadora Carolina de Moras generó divididas reacciones en la web tras compartir un video con el jugado cambio de "look" que se realizó.

"Probando el nuevo estilo con flequillo cortina", explicó la comunicadora junto al registro publicado en sus redes sociales, que hasta el momento cuenta con más de 150 mil reproducciones.

No obstante, su nueva imagen no convenció a sus seguidores de Instagram, quienes dejaron divididos comentarios en la publicación.

"No te viene", "Muy fome el corte de pelo, no le viene rubio desde la raíz, si lo hiciera más degradado el rubio y un corte con más movimiento, se vería mas juvenil", "No es rubia natural", "Sorry, no me gusta tan rubio para ti", fueron parte de las reacciones.

