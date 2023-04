Comparte

Fue en noviembre del 2021 cuando la señal televisiva de Mega optó por no renovar el contrato de Patricia Maldonado, quien se desempeñaba como opinóloga en la estación, donde permaneció por 17 años.

Recordemos que este fin a su continuidad se debió luego de que ocurriera el Estallido Social, donde sus apariciones en el matutino dejaron de ocurrir.

Ahora, en un nuevo capítulo de "Las Indomables", Maldonado junto a Catalina Pulido repasaron la temática de los derechos laborales, así como la salida de la opinóloga del espacio.

Eso sí, en un inicio, Maldonado aclaró que no fue despedida: "Ellos no me despidieron", partió señalando.

"Es una especie de violencia laboral"

Ante esto, Pulido sumó: "Es que ni siquiera te despidieron, te dijeron: ‘Te llamamos, quédate un ratito y después…’. Pero eso también es una especie de violencia laboral", palabras que fueron aprobadas por Maldonado.

La actriz luego continuó con su apoyo a Paty Maldonado: "Por supuesto, o sea, dejarte en ascuas en tu casa por tus simples pensamientos políticos, porque nunca ocupaste ni utilizaste la pantalla para expresarte ni a favor ni en contra de ningún gobierno, nunca lo hiciste. Muy por el contrario, siempre defendiste la pantalla de ‘Mucho Gusto'".

Finalmente, Maldonado expresó: "Que no se hiciera, que no se tocara la parte política, porque uno es dueña de pensar como quiera. Estamos en un país libre y uno se hace responsable de lo que dice, pero uno. Yo me hago responsable de lo que digo y, te voy a decir algo Cata, yo nunca me arrepiento de lo que digo, porque siempre le pego en el clavo".

