El periodista Julio César Rodríguez, conductor de "Contigo en la Mañana", es otro de los rostros que optó por defender a la periodista Paulina de Allende-Salazar, tras su desvinculación de Mega.

Recordemos que la comunicadora fue despedida de la señal, luego de que llamara "paco" al fallecido carabinero Daniel Palma, lo cual ocurrió durante un despacho en el matinal "Mucho Gusto".

Ahora, este viernes en "Podemos Hablar" de CHV, el periodista se referirá a esta polémica situación, que generó divididos comentarios en las redes.

JC Rodríguez, en el espacio conducido por Jean Philippe Cretton, le bajará el error a su colega, señalando que "todos los periodistas cometemos errores al aire", asegurando que no está de acuerdo con las acciones que tomó Mega.

"No estoy de acuerdo con su despido"

En la misma línea, también se referirá a la actitud del general Alex Chaván, el cual vetó a la comunicadora tras su lapsus, y le pidió que se retirara de la conferencia.

"No vamos a dar ninguna declaración, mientras esa periodista esté acá", fue parte de lo que manifestó la autoridad en la oportunidad, lo que provocó la salida de la periodista del lugar.

Frente a este último punto, JC Rodríguez señalará: "No me gusta que un carabinero, médico o un dueño de un canal haga una censura en un punto de prensa, no puede decir tú estás o no estás".

"Uno entiende la conmoción del momento, pero no es bueno censurar. Ahora no sé los detalles de qué estaba pasando en ese equipo, pero no estoy de acuerdo con su despido", sumará.

Cabe señalar que han sido múltiples los periodistas que han defendido a Paulina de Allende-Salazar, donde Rodríguez se suma a la lista compuesta por Roberto Cox, Fernando Paulsen, Santiago Pavlovic, Mirna Schindler, Lara El-Narekh, entre otros.